Надзвичайне
Сегодня 16:27
У США пилова буря накрила Фінікс: місто опинилося без світла, аеропорт паралізувало

Гігантська стіна пилу, відома в метеорології як хабуб, у понеділок ввечері накрила частину міста Фінікс у США, знизивши видимість майже до нуля. За пиловою бурею розпочалися сильні грози.

Про це пише CNN.

Унаслідок негоди у Фініксі повалило дерева та пошкодило будівлі, виникли масштабні відключення електроенергії. У міжнародному аеропорту Фінікс-Скай-Харбор пориви вітру до 70 миль на годину зруйнували пішохідний міст.

Національна метеорологічна служба у Фініксі оголосила попередження про пилову бурю та сильну грозу, закликавши водіїв зупинятися на узбіччі через небезпечну видимість.

Близько години в аеропорту Фінікс-Скай-Харбор діяла заборона на виліт і посадку літаків через пилову хмару. Рейси затримувалися до 30 хвилин, поки персонал перевіряв можливі пошкодження чи протікання даху.

Пилові бурі в сезон мусонів в Аризоні — не рідкість, але ця мала особливу силу. Гроза спричинила різкий вихід вітру, який підняв пустельний пил, утворивши гігантську стіну заввишки у тисячі футів і завдовжки на кілька миль. У таких умовах видимість зникає за секунди, подібно до хуртовини взимку.

Буря в Аризоні сталася після того, як на вихідних схожа пилова завіса накрила фестиваль Burning Man у пустелі Невади. Сильні вітри підняли пилові хмари, перекривши дороги та пошкодивши намети учасників.

Мусонний цикл на південному заході США триває. У Фініксі випало близько 6 мм опадів, а ймовірність гроз збережеться у вівторок та середу. Водночас спека не спаде, а сухе повітря зменшить ризик нових бур у другій половині тижня.

Агентство Телевидения Новости

