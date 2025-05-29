У Старосалтівському лісництві на Харківщині вирує пожежа

28 травня о 12:45 надійшла інформація про лісову пожежу на території Старосалтівського лісництва поблизу села Березники Чугуївського району Харківської області. Площа складала близько 21 га.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Також біля лісу на відкритій місцевості горів сухостій на площі 2 га.

До ліквідації пожежі було залучено 19 рятувальників, три одиниці пожежної техніки та медичний розрахунок ДСНС, а також вогнеборці місцевої пожежної команди селища Вільча та восьмеро працівників і п’ять одиниць техніки лісгоспу.

Роботи з ліквідації вогню ускладнювались загрозою ударів з боку окупантів, а також постійною детонацією мін та нерозірваних боєприпасів.

28 травня о 20:10 пожежу вдалось локалізувати. Пожежогасіння триває. Вогнеборці та лісівники запобігли поширенню полум’я на житловий сектор прилеглих населених пунктів. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Агентство Телевидения Новости