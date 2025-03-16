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У столиці Гренландії Нууку близько 1000 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти політики Дональда Трампа.

У столиці Гренландії Нууку близько 1000 місцевих жителів вийшли на акцію протесту проти політики Дональда Трампа.

Мітингувальники протестували проти наміру Трампа анексувати Гренландію і приєднати острів до Сполучених Штатів.

Хода завершилася біля американського консульства в Нууку.

Учасники акції вийшли з плакатами: «Янкі, йдіть додому», «Ми не продаємося» і «Змусимо Америку піти геть».

Серед протестувальників був і в.о прем'єра Гренландії Егеде Муте.

13 березня президент США Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, заявив, що приєднання Гренландії до американської території відбудеться, оскільки це «необхідно для міжнародної безпеки».

Джерело: https://t.me/znua_live/193499

Новости портала «Весь Харьков»

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