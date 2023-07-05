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У Telegram стверджують, що російські спецслужби не можуть відстежувати приватне листування користувачів

У Telegram стверджують, що російські спецслужби не можуть відстежувати приватне листування користувачів

У Telegram стверджують, що російські спецслужби не можуть відстежувати приватне листування користувачів, як про це пише The New York Times.

У коментарі Liga. net речник Telegram Ремі Вон заявив, що жоден популярний месенджер не забезпечує повного захисту від спроб ідентифікувати користувачів за допомогою технології DPІ, що дозволяє відстежувати та фільтрувати трафік.

Проте у Telegram розробили кілька технологій для кращого захисту користувачів від цієї загрози.

"Хоча Telegram краще, ніж будь-який інший інструмент масового ринку, здатний протистояти методам DPI, ми радимо активістам, які живуть в авторитарних режимах, використовувати інструменти, розроблені Telegram і провайдерами VPN, щоб мінімізувати ризики", — зазначив він.

За даними NYT, Федеральна служба безпеки рф навчилася відстежувати приватне листування, ідентифікувати анонімних користувачів соцмереж та зламувати акаунти користувачів у популярних месенджерах, таких як Signal, Telegram та WhatsApp.

Програмне забезпечення дозволяє визначити, коли користувачі здійснюють аудіодзвінки, чи використовує користувач кілька телефонів, скласти карту мережі зв'язків з іншими людьми, визначити паролі, які вводяться на незашифрованих сайтах тощо.

Джерело: https://t.me/znua_live/101072

Новости портала «Весь Харьков»

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