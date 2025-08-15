Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 66

У тимчасово окупованому Криму росіяни використовують дитячий табір «Артек» для поширення власної пропаганди.

У тимчасово окупованому Криму росіяни використовують дитячий табір «Артек» для поширення власної пропаганди.

Напередодні в «Артеку», який потрапив під санкції РНБО України як пропагандистський ідеологічний осередок, росіяни влаштували масштабну пропагандистську акцію.

Окупаційне керівництво «Артеку», залучивши високопосадовців з російського мзс, влаштувало в дусі радянської агітації показове підписання дітьми з 67 країн декларації до ООН із закликом «припинити збройні конфлікти», а також закликали світових лідерів «визнати спільну відповідальність за майбутнє планети».

Серед дітей, яких залучили до акції, переважно представники «дружніх до рф» країн Глобального Півдня.

ru-пропаганда систематично залучає дітей в окупованому Криму для просування брехні про нібито «миролюбну росію, яка є жертвою агресії Заходу», «українських нацистів» тощо. Так кремль намагається виправдати війну проти України на міжнародній арені та просувати свій агресивний імперський світогляд.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15278

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Розкрадання коштів кіностудії ім. О. Довженка: оголошено вирок колишнім інженеру держпідприємства та гендиректору
Сегодня 09:29    27
Під час ексгумації у Львові виявили останки солдатів Другої світової
Сегодня 09:19    32
российские оккупанты гонят какую-то весьма занимательную дичь
Сегодня 09:08    50
До 24 серпня УПЦ МП має усунути з РПЦ афіліацію, тобто, всі юридичні звʼязки
Сегодня 09:04    55
У Львівському коледжі заявили, що волонтери, які плетуть маскувальні сітки у їхньому гуртожитку, є "потенційною загрозою здоров’ю проживаючих"
Сегодня 08:59    64
Хаківщина 15 серпня
Сегодня 08:54    64
На ТОТ України окупанти готують колишніх в’язнів до війни
Сегодня 08:44    53
«Руки геть від України!», «рф не зупиниться!» – на Алясці перед самітом Трампа і путіна триває мітинг на підтримку України
Сегодня 08:40    71
Збито/подавлено 63 ворожі БПЛА
Сегодня 08:36    53
Оперативна інформація станом на 08:00 15.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:27    70
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 