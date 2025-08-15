У тимчасово окупованому Криму росіяни використовують дитячий табір «Артек» для поширення власної пропаганди.

Напередодні в «Артеку», який потрапив під санкції РНБО України як пропагандистський ідеологічний осередок, росіяни влаштували масштабну пропагандистську акцію.

Окупаційне керівництво «Артеку», залучивши високопосадовців з російського мзс, влаштувало в дусі радянської агітації показове підписання дітьми з 67 країн декларації до ООН із закликом «припинити збройні конфлікти», а також закликали світових лідерів «визнати спільну відповідальність за майбутнє планети».

Серед дітей, яких залучили до акції, переважно представники «дружніх до рф» країн Глобального Півдня.

ru-пропаганда систематично залучає дітей в окупованому Криму для просування брехні про нібито «миролюбну росію, яка є жертвою агресії Заходу», «українських нацистів» тощо. Так кремль намагається виправдати війну проти України на міжнародній арені та просувати свій агресивний імперський світогляд.

