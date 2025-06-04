У тимчасово окупованому Луганську університети перетворились на казарми. Замість нормальної освіти молодь натаскують на стрільбу, кидання гранат і розбирання автомата.

У так званому «держуніверситеті імені Даля» відбулись чергові «змагання з військово-патріотичного виховання». Список дисциплін як із зведення 1943 року: стрільба з пневматичної зброї, метання гранати, збірка-розбірка АК-74, військово-прикладна естафета.

Все це подають під соусом «виховання захисника Вітчизни», бо 2025 рік оголошено на росії «роком защітніка отєчєства».

Центр національного спротиву фіксує всі факти мілітаризації цивільної освіти на ТОТ. Кожен, хто бере участь у вербуванні молоді на війну нестиме відповідальність.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7059

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