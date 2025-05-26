У травні адміністрація Трампа програла 96% справ у судах, — професор Стенфордського університету Адам Боніка

Як зазначають аналітики інформаційного ресурсу Data for Democracy відсоткове відношення програшів Трампа та його прибічників у судах стрімко зростає. При цьому ідеологічна різниця між суддями при ухваленні рішень відіграє дедалі меншу роль.

Зазначимо, що яскравим прикладом наведеної тенденції є минулий тиждень, коли адміністрація президента-республіканця зазнала трьох судових поразок протягом кількох годин лише за один день, у п'ятницю.

У Вашингтоні, округ Колумбія, федеральний суддя відхилив спробу адміністрації скасувати своє первинне рішення від 19 травня про те, що Інститут миру США повинен бути повернутий під контроль його первісного правління, а виконавчий указ, спрямований проти юридичної фірми Jenner & Block, був визнаний неконституційним. Водночас у штаті Массачусетс суддя постановив, що видалення урядом статей з ресурсу про безпеку пацієнтів у відповідь на указ Трампа про «гендерну ідеологію» порушує Першу поправку і має бути скасоване.

Крім того, Федеральний суд штату Массачусетс призупинив спробу адміністрації президента Трампа позбавити Гарвард права на прийом іноземних студентів.

** Коли лідер країни починає відкрито боротись із судовою системою та законами, це завжди викликає запитання. Дональд Трамп поставив під сумнів саму основу американської демократії — Конституцію.

Джерело: https://t.me/znua_live/203084

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