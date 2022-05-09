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Учасника “Безсмертного полку” заарештували за фото харків’янина, убитого рашистами

Учасника “Безсмертного полку” заарештували за фото харків’янина, убитого рашистами

У Санкт-Петербурзі правоохоронці затримали муніципального депутата Сергія Самусєва, який намагався пройти на акцію “Безсмертний полк” з портретом в’язня концтабору Бориса Романченка, який загинув у Харкові. Про це пише російське видання “Фонтанка”.На плакаті в руках Самусєва була фотографія харків’янина та коротка інформація про нього: “Романченко Борис Тимофійович, український громадський діяч, який виник чотирьох нацистських концтаборів: Пенемюнде, Бухенвальд, Дора-Міттельбау, Берген-Бельзен. Загинув 18.03.2022 р. у Харкові. До його квартири потрапив артилерійський снаряд”.

96-річний Борис Романченко мешкав у квартирці на Салтівці, до якої потрапив реактивний снаряд рф Після бомбардування у квартирі все повністю згоріло, там залишилися лише кістки на сітці ліжка, як він і лежав. Згодом їх знайшли працівники харківського Ритуалу та зібрали для поховання, розповіла онука.

Поліція Санкт-Петербурга не пропустила депутата через рамку для участі у ході, Самусєва одразу затримали.

Агентство Телевидения Новости

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