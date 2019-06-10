Ученики элитной гимназии зверски надругались над одноклассницей из-за долга в 10 гривен: били ногами по голове

Девочку – ученицу восьмого класса, били потому что она не вернула долг

В России произошла жестокая расправа над девочкой-подростком, пишет Politeka.

В Красноярске, Россия ученики гимназии №15 зверски избили восьмиклассницу. Известно все стало после того, как видео избиения попало в соцсети.

На видео видно, как под градом ударов девочка быстро оказывается на земле. Она пытается прикрыть голову руками, просит прекратить.

Но тут же получает с размаху еще один пинок – прямо в голову. Бьет ее 19-летний парень, он здесь самый старший и, по всему видно, авторитет. Затем добавляет одноклассница и еще один паренек – били школьницу втроем.

По сведениям российских журналистов, девочку – ученицу восьмого класса, били потому что она не вернула некий долг, размером в 25 рублей (около 10 гривен). Такую версию высказывают педагоги в школе. Дети, в том числе и жертва, из благополучных семей. Известно, что на учете в полиции состоит девочка, которая избивала школьницу.

Источник: znaj.ua

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