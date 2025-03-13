Удар «шахедів» вночі по підприємству на Харківщині: пошкоджено автомобілі

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

00:26 Чугуївський район, місто Чугуїв. Зафіксоване одне влучання БпЛА типу «Шахед» в землю на території підприємства, внаслідок обстрілу пошкоджена адміністративна будівля, гараж підприємства та п’ять вантажних автомобілів.

11:48 Ізюмський р-н., Борівська ТГ, село Гороховатка. Зруйновано приватний будинок та пошкоджено автомобіль. 12:00 Куп’янський р-н., м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу РСЗВ постраждав чоловік 60 років, діагноз – вибухове поранення з пошкодженням грудної клітини, госпіталізований до медичного закладу.

8:20 Богодухівський район. Золочівська ТГ, село Лютівка, за межами населеного пункту. Влучання FPV-дрона у вантажний автомобіль.

8:00 Богодухівський р-н. селище Золочів. Внаслідок обстрілу горів автомобіль.

Богодухівська гр., село Івано-Шийчине. Внаслідок підриву на міні травмовано чоловіка 67 років.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Агентство Телевидения Новости