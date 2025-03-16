Удары дронами за первую половину марта 2025

Подводим итоги первой половины марта, по количеству применения российскими оккупационными войсками fpv-дронов, барражирующих боеприпасов “Ланцет” и дронов-камикадзе “Молния”. Напомню, что за предыдущий период неоднократно по ряду категорий сохранялся рекордный показатель применений, но обо всё по порядку.

Так, за вторую неделю марта РОВ более 5 700 fpv-дронов, что в недельном эквиваленте является рекордом. Кроме того, именно в течение второй недели марта был установлен очередной рекорд применения fpv-дронов в течение суток – более 1 350.

Суммарно, за первую половину марта РОВ более 10 200 fpv-дронов, что явно намекает на очередной абсолютный рекорд. В прошлом месяце показатель применения fpv-дронов составил более 18 тысяч, не удивлюсь, если в этом он достигнет, а возможно и превысит 20 тысяч.

По ББ “Ланцет” вторую неделю марта 2025 было немногим более 35 применений. Напомню, что за первую неделю было зафиксировано 32 применения ББ “Ланцет”. Таким образом, за первую половину марта РОВ применили до 70 ББ “Ланцет”, что даже ниже среднестатистического показателя применения этих средств поражения в 2024 – до 10 в сутки, при том, что только за первую неделю февраля их было применено более 100.

Вот такая разительная разница вызванная... Пока сложно сказать чем, дополнительной информацией. Поясняющей причины такого резкого сокращения применения ББ “Ланцет” не владею.

Дронов-камикадзе “Молния-2”. За вторую неделю марта РОВ применили более 120, что больше первой недели марта - 70 “Молний”, но соответствует среднестатистическому февральскому показателю – в пределах 100. Таким образом, дрон-камикадзе “Молния-2” за первую половину марта применялся более 190 раз.

На фоне “Молния-2” довольно скромной вторую неделю подряд выглядит интенсивность применения ударных дронов “Привет-82” – 25! Таким образом, за первую половину марта было использовано немногим более 50 дронов “Привет-82”.

Ну и наиболее всех тревожащий показатель дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”. За вторую неделю марта РОВ применили 840 дронов этой комбинированной категории. Напомню, что за первую неделю было применено 903 дрона. Таким образом, суммарно, количество применённых дронов данной категории за первую половину марта – 1 743.

Напомню, что в январе 2025 РОВ применили 2 507 дронов по этой комбинированной категории, а в феврале – 3 907. Если такая интенсивность сохранится до конца месяца, то показатель может не превысить 3 500 дронов.

Пока, по первой половине марта отмечается снижение количественной компоненты налётов, в сравнении с февралём, но это не означает, что она не будет наращена в течение следующих двух недель, на что у противника имеются все технические и технологические возможности.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23916

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