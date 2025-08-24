Удары дронами за третью неделю августа 2025

Третья неделя августа показала интенсификацию по налётам на тыловую Украину дронами-камикадзе/приманками Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”, а так же значительный прирост применения средств поражения типа fpv-дрон в зоне боевых действий.

Применение противником fpv-дронов в течение третьей недели августа резко возросло и превысило 8 500, что значительно больше по сравнению с первой 5 000 и второй 6 500 неделями, а так же является абсолютным рекордом в недельном выражении. Как и ожидалось, проседание первой недели могло быть связано с задержкой в логистике, поставками на передовую боекомплекта. По всей видимости, так и было и, на протяжении второй недели августа отчётливо отмечался рост применения противником fpv-дронов.

Суммарное применение РОВ fpv-дронов в августе уже превышает 20 000, что даёт основания говорить об установлении по результатам 4-й недели, очередном рекорде в данной категории.

Напомню, что в июле РОВ установили абсолютный рекорд применения fpv-дронов – более 23 500, а в течение второй недели июля противник применил более 7 000 fpv-дронов, что стало абсолютным рекордом в недельном выражении, но, как видим – не на долго.

ББ “Ланцет” традиционно серьёзных изменений не произошло, и РОВ применили в течение недели немногим более 70 ББ данного типа, или около 230 за три недели августа.

Дроны-камикадзе “Молния-2” за вторую неделю августа были применены в количестве более 350 или более 550 за три недели августа. Кроме того, в один из дней этой недели был установлен суточный рекорд применения “Молния-2” – 74!

Ударные дроны “Привет-82” в течение третьей недели августа применялись, традиционно, в незначительном, единичном количестве, а за первую половину августа в количестве не более 70.

Применение дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”, то за третью неделю августа составило – 1 375, что почти в 4 раза выше показателя второй недели - 360 и в 2 раза больше чем за первую неделю – 674. Всего за три недели августа РОВ применили 2 409 дронов данной комбинированной категории, что пока меньше показателей за последние 3 месяца.

Примечательно и то, что активизация террора дронами тыловой Украины началась, как и ожидалось, после 15 августа, аккурат после “очень хорошей” встречи на Аляске. В свою очередь активизация и количественный рост применения средств поражения в зоне БД не привела к серьёзным успехам РОВ.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/25143

