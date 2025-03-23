Удары дронами за три недели марта 2025

Подводим итоги третьей недели марта, по количеству применения российскими оккупационными войсками fpv-дронов, барражирующих боеприпасов “Ланцет” и дронов-камикадзе “Молния”. Напомню, что за предыдущий период неоднократно по ряду категорий сохранялся рекордный показатель применений.

Так, за третью неделю марта РОВ более 6 200 fpv-дронов, что в недельном эквиваленте является рекордом. Предыдущий рекорд был установлен на прошлой неделе – 5 700. Кроме того, именно в течение третьей недели марта был установлен очередной рекорд применения fpv-дронов в течение суток – более 1 360.

Суммарно, за первую половину марта РОВ применили более 16 500 fpv-дронов, что уже является неопровержимым фактом того, что в марте оккупанты установят очередной абсолютный рекорд – более 20 тысяч, что не может не вызывать беспокойства такими темпами наращивания применения этих средств поражения.

По ББ “Ланцет” третью неделю марта 2025 было зафиксировано немногим более 20 применений. Напомню, что за первую неделю было зафиксировано 32 применения ББ “Ланцет”, а за вторую более 35. Таким образом, за три недели марта РОВ применили до 100 ББ “Ланцет”, или в среднем 4-5 ББ в сутки, что ниже среднестатистического показателя применения этих средств поражения в 2024году – до 10 в сутки. Примечательно то, что за первую неделю февраля ББ “Ланцет” было применено более 100.

Дронов-камикадзе “Молния-2” за третью неделю марта РОВ применили более 150, что в два раза больше первой недели марта – 70 и второй – 120. За три недели марта дронов-камикадзе “Молния-2” было применено более 340.

Третью неделю подряд сохраняется снижение интенсивности применения ударных дронов “Привет-82” – 10! Таким образом, за три недели марта было использовано немногим более 60 дронов “Привет-82”.

Ну и наиболее всех тревожащий показатель дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”. За третью неделю марта РОВ применили 1 109 дронов Shahed-136/“Гербера”/“Пародия”, что больше второй недели марта – 840 и первой недели - 903. Таким образом, суммарно, количество применённых дронов данной категории за три недели марта составило 2 852.

Напомню, что в январе 2025 РОВ применили 2 507 дронов по этой комбинированной категории, а в феврале – 3 907. Если последняя неделя марта сохранит такую же интенсивность применения Shahed-136/“Гербера”/“Пародия” то итоговый показатель ничуть не будет уступать февральскому, что и близко не говорит о снижении уровня террора Украины российскими дронами.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23967

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