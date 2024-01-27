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«Украина будет воевать в Африке: пропаганда рф запустила новый фейк, чтоб сорвать подписание соглашения о безопасности с Францией
российская пропаганда лжет, что украинцы якобы будут вынуждены воевать за французские интересы в Африке.
«На самом деле будущее соглашение будет предусматривать предоставление Францией Украине более совершенного оружия, в том числе ракет большой дальности, систем ПВО, боеприпасов и т.д». - говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.
Джерело: https://t.me/infospr/30336
Темы: війна, пропаганда, росія, україна