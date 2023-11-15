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Українці на ТОТ і вільній частині мають неухильно виконувати заходи з інформаційної безпеки

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Внаслідок деанонімізації з боку Ірини Фаріон від російських окупантів постраждав патріотично налаштований студент з Криму.

● Тимчасово окуповані території України (ТОТ) – це зона терору, репресій та жорстокого переслідування за переконання, що не співпадають з наративом російської пропаганди.

● Більшість населення ТОТ змушені приховувати від окупантів свої справжні погляди та настрої. Обережність – головна умова виживання під окупацією.

● Мешканці ТОТ намагаються підтримувати контакти з людьми на вільних територіях, оскільки потребують об’єктивної інформації, так і тому, що потребують моральної підтримки. Крім того, допомогу Силам оборони України вважають своїм громадянським обовʼязком.

● Збереження анонімності патріотів, які сьогодні перебувають під окупацією – головний пріоритет і першочергова відповідальність тих, хто підтримує з ними звʼязок.

● Необхідно чітко дотримуватися простих правил, щоб не наражати на небезпеку та неприємності ні себе, ні свої контакти на ТОТ.

Джерело: https://t.me/spravdi/34657

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