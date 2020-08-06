Умер 22-летний футболист криворжского "Горняка"

Тяжелое заболевание было диагностировано месяц назад.

Криворжский новостной сайт "Кривой Рог Life" сообщил о смерти 22-летнего футболиста Дмитрия Левчука, успевшего поиграть на профессиональном уровне за команду "Горняк" (Кривой Рог), которая со следующего сезона будет переименована в "Кривбасс".

Сообщается, что Левчуку был поставлен диагноз спаечная болезнь брюшной полости. Он перенес несколько операций. Левчук находился в реанимации. Впал в кому. У него отказали почки и остановилось сердце.

Агентство Телевидения Новости