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Умер 22-летний футболист криворжского "Горняка"

Умер 22-летний футболист криворжского Горняка

Тяжелое заболевание было диагностировано месяц назад.

Криворжский новостной сайт "Кривой Рог Life" сообщил о смерти 22-летнего футболиста Дмитрия Левчука, успевшего поиграть на профессиональном уровне за команду "Горняк" (Кривой Рог), которая со следующего сезона будет переименована в "Кривбасс".

Сообщается, что Левчуку был поставлен диагноз спаечная болезнь брюшной полости. Он перенес несколько операций. Левчук находился в реанимации. Впал в кому. У него отказали почки и остановилось сердце.

Агентство Телевидения Новости

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