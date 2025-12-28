Надзвичайне
Унаслідок чергової масованої російської ракетно-дронової атаки на Україну пошкоджено льодову арену «Білий Барс» у Білій Церкві, що на Київщині

У зв’язку з цими всеукраїнський турнір пам’яті Олександра Колонюка завершився достроково. Змагання були присвячені вихованцю ХК «Білий Барс», який віддав життя, захищаючи Україну.

❗️Національний олімпійський комітет України знову і знову звертається до світової спортивної спільноти із закликом не закривати очі на війну, яку Росія розв’язала проти України, та на злочини, які російська армія щодня чинить на території нашої держави. Адже кожна атака на Україну — це чергове підтвердження, що #RussiaIsATerroristState.

Позиція України залишається непохитною. Допоки російські війська за підтримки білоруського уряду продовжують здійснювати акти геноциду проти українського народу, їхнім спортсмени не мають брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях.

