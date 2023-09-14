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Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі

● У ЗСУ та ГУР Міноборони підтвердили атаку на Корабельну бухту, внаслідок якої було уражено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінск".

● Командувач Повітряних сил України Микола Олещук натякнув, що удару було завдано з літаків.

Sky News із посиланням на джерела повідомляє, що удару завдано британською далекобійною ракетою Storm Shadow.

Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі

Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі

Унікальна операція: що відомо про атаку ЗСУ на російські кораблі у тимчасово окупованому Севастополі

● Профільне видання Defense Express зауважує, що це перший в історії випадок, коли субмарину уразили з допомогою крилатих ракет.

● У Міноборони росії підтвердили ураження двох кораблів я заявили, що вони будуть відремонтовані.

● Твердження російського оборонного відомства викликає скепсис в експертів.

При ураженні ракетою з кумулятивним зарядом та уламково-фугасною бойовою частиною, вибух проходить у середині корпусу підводного човна, завдаючи критичних пошкоджень.

● Проєкт Oryx пише, що наявні фото свідчать про знищення великого десантного корабля "Мінск".

● Видання Defense Express проаналізувало фото і дійшло висновків, що корабель міг отримати наступні критичні пошкодження:

— враховуючи різницю крену корми, центральної та носової частин, корпус корабля, вочевидь, розломлений.

— епіцентр пожежі припав на центральну частину корабля, там де знаходиться моторне відділення;

— труба і центральна надбудова не проглядаються, скоріш за все провалилась у корпус через послаблення міцності конструкцій внаслідок пожежі;

— все радіолокаційне обладнання на щоглі знищено;

— триваюча пожежа свідчить про вигорання комунікацій.

● Вартість субмарини — близько $300 млн, вартість ВДК — $750 млн.

● За інформацією розлідувачів InformNapalm, також було знищено приміщення, де окупанти планували розгорнути виробництво надводних дронів в 2024 році.

Джерело: https://t.me/znua_live/112188

Новости портала «Весь Харьков»

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