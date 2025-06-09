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Уражено літаки на аеродромі Саваслейка - Генштаб

Уражено літаки на аеродромі Саваслейка - Генштаб

У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому “Саваслейка”, що у Нижегородській області рф.

Російський агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкта, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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