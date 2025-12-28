Надзвичайне
Уражено Сизранський НПЗ та низку інших об'єктів російських окупантів

Уражено Сизранський НПЗ та низку інших обєктів російських окупантів

В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Сизранський” у Самарській області рф.

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею.

Щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн. тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод “Сизранський” є частиною енергетичного тилу рф та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія українського Криму), ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області), понтонну переправу неподалік Ніконорівки та склад зберігання БпЛА типу “Шахед” в Макіївці на Донеччині.

Втрати ворога уточнюються.

Також, підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів “ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка” у Волгоградській області рф - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Сили оборони продовжать вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

