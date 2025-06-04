З дрючком проти дрона: ексклюзивні кадри знищення загарбників від воїнів ГУР
Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопа, але російська ручна антидронова система не спрацювала — загарбник був знищений.
Коротка безславна історія окупанта й інші круті кадри бойової роботи воїнів підрозділів активних дій ГУР МО України — у відео:
знищення російської піхоти;
перетворення в попіл ворожих транспортних засобів, військової техніки й озброєнь;
ліквідація прямо в небі розвідувальних безпілотників агресора;
розгром позицій та укриттів загарбників.
Збройна боротьба триває!
Джерело: gur.gov.ua