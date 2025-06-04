З дрючком проти дрона: ексклюзивні кадри знищення загарбників від воїнів ГУР

Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопа, але російська ручна антидронова система не спрацювала — загарбник був знищений.

Коротка безславна історія окупанта й інші круті кадри бойової роботи воїнів підрозділів активних дій ГУР МО України — у відео:

знищення російської піхоти;

перетворення в попіл ворожих транспортних засобів, військової техніки й озброєнь;

ліквідація прямо в небі розвідувальних безпілотників агресора;

розгром позицій та укриттів загарбників.

Збройна боротьба триває!

Джерело: gur.gov.ua

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