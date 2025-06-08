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z-канали глузують з бажання України повернути викрадених росією дітей

z-канали глузують з бажання України повернути викрадених росією дітей

російська офіційна пропаганда і Z-канали вчепилися за слова мединського після переговорів у Стамбулі і стверджують, що Україна використовує дітей як «шоу», спрямоване на Захід.

Нагадаємо, мединський посилається на список із 339 дітей для повернення, який українська група передала у Стамбулі.

При цьому Київ не заявляв, що список повний. Наприклад, кількість дітей, депортацію яких верифікувало (https://childrenofwar.gov.ua/ru/) українське Національне Інформаційне Бюро, не 339, а 19 546. Дослідники Єльського університету називають (https://www.rferl.org/a/yale-ukraine-war-crimes-investigation/33351956.html) ще більші цифри: близько 35 000. Головна співучасниця путінського злочину з викрадення українських дітей львова-бєлова сама заявила (https://www.forbes.ru/society/493721-l-vova-belova-soobsila-o-bolee-cem-700-000-vyvezennyh-v-rossiu-ukrainskih-detah), що росія «прийняла» 700 000 дітей тільки з лютого 2022 по липень 2023 року.

російська влада обмежує доступ до інформації про переміщених дітей і змінює дані в базах, зокрема після початку розслідування МКС про незаконну депортацію дітей. Також вони проходять через етапи «перевиховання» і проросійської ідеологічної обробки в порушення їхнього права на культурну і національну ідентичність.

Джерело: https://t.me/spravdi/47147

Новости портала «Весь Харьков»

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