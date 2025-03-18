З окремих сел Куп’янщини примусово будуть евакуйовані 33 дитини

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин» розповів про оперативну ситуацію в регіоні, а також хід заходів з евакуації.

Про це повідомляє ХОВА.

В окремих населених пунктах Куп’янського району ухвалили рішення про проведення обов’язкової евакуації дітей в примусовий спосіб з 12 сіл та селищ Кіндрашівської громади та 4 населених пунктів Великобурлуцької громади. На сьогодні із визначених населених пунктів підлягають евакуації ще 33 дитини.

«Зважаючи на постійні обстріли, триває евакуація населення із прикордонних громад. З початку поточного року з усіх напрямків було евакуйовано 2173 особи, з них 267 дітей. За потреби людей розміщуємо в 74 місцях тимчасового проживання ВПО у Харківській області. На цей час в гуртожитках міста та області проживає 7 827 осіб, з них 1051 дитина», – зазначив Олег Синєгубов.

Минулої доби російські окупанти завдавали ударів по населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського, Ізюмського та Берестинського районів. Загалом окупанти застосували проти беззбройних жителів регіону 12 КАБів, 17 БпЛА різного типу та щонайменше 10 некерованих авіаційних боєприпасів, тип яких встановлюють правоохоронці.

Агентство Телевидения Новости