За добу через обстріли в області троє постраждалих, підліток в тяжкому стані

▪️Протягом доби ворог обстрілював Харківський, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський райони. Пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізувати 3 цивільних. У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському – жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані, повідомляють ХОВА

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога.

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