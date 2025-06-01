За добу на Харківщині під обстрілами перебували дев’ять населених пунктів: постраждали 15 людей

Унаслідок масованих обстрілів Харківщини з 31 травня по 1 червня загинула одна людина, 15 постраждали. Росіяни били ракетами, керованими авіабомбами та дронами по житлових кварталах і підприємствах у кількох районах області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селищі Безлюдівка постраждали жінки 75, 65, 78, 66 років і чоловіки 50, 57, 64 років.У селищі Вовчанські Хутори постраждали 65-річний чоловік і 65-річна жінка.У селі Новоолександрівка Вовчанської громади зазнали поранень 47-річна жінка та 57-річний чоловік.У Куп’янську загинула 63-річна жінка, постраждав 65-річний чоловік.У селищі Васищеве Безлюдівської громади постраждав 32-річний чоловік.У Лозовій постраждала 45-річна жінка.

Для ударів по Харківщині росіяни застосували ракету, тип якої встановлюється, чотири КАБи, 19 БпЛА «Герань-2», один FPV-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків, автомобіль, будівлі підприємства, адмінбудівлю, СТО, електромережі;у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та адмінбудівлю;у Лозівському районі пошкоджено будівлю майстерні навчального закладу, вікна багатоквартирного будинку, електромережі;в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль, два підприємства.

Наслідки обстрілу Куп’янська

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