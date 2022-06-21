Заборона діяльності партії "Опозиційна платформа - За життя" не призведе до повної заборони політичної діяльності її членів

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська: "Заборона політичної партії не означає автоматичну заборону на політичне життя чи політичну діяльність її членів чи навіть керівництва".

Малюська наголосив, що фракції чи партії "ОПЗЖ" як політичної сили у парламенті не буде. Її діяльність була призупинена, а фракція розпущена. Також він додав, що Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про те, що депутати місцевих рад так само втратять свої повноваження, які їм раніше були делеговані "ОПЗЖ".

Члени ОПЗЖ теоретично зможуть брати участь у інших політсилах, але у них можуть виникнути певні складнощі. Керівництво партії буде позбавлене технічної можливості вступити до іншої політсили найближчим часом.

Члени ОПЗЖ можуть створити нову політичну силу або інша партія може взяти їх до себе. Але, Мінюст може знову звернутись із судовим позовом про заборону партії

Источник: https://t.me/hueviykharkov/65627

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