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Зафіксовано чергове завезення російської макулатури до захоплених українських шкіл

Зафіксовано чергове завезення російської макулатури до захоплених українських шкіл

росіяни завезли чергову партію пропагандистської літератури на тимчасово окуповані території.

Книги щодо «сво», які виправдовують агресію рф й перекладають відповідальність за війну на Україну, завезли в школи одного з районів ТО Херсонщини.

Відповідальність за ввезення книг взяли «російський фонд миру» та «театральна спільнота москви». Їх активісти й передавали книги колаборантам.

Центр національного спротиву закликає долучатись до Руху опору, або надавати всю інформацію про окупантів й зрадників за посиланням, аби ніхто з них не уникнув покарання.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7000

Новости портала «Весь Харьков»

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