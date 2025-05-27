Зафіксовано чергове завезення російської макулатури до захоплених українських шкіл

росіяни завезли чергову партію пропагандистської літератури на тимчасово окуповані території.

Книги щодо «сво», які виправдовують агресію рф й перекладають відповідальність за війну на Україну, завезли в школи одного з районів ТО Херсонщини.

Відповідальність за ввезення книг взяли «російський фонд миру» та «театральна спільнота москви». Їх активісти й передавали книги колаборантам.

Центр національного спротиву закликає долучатись до Руху опору, або надавати всю інформацію про окупантів й зрадників за посиланням, аби ніхто з них не уникнув покарання.

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7000

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