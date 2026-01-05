Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 86

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 05.01.26

особового складу / personnel – близько 1 212 520 (+990) осіб / persons

танків / tanks – 11 507 (+8) од.

бойових броньованих машин / armored combat vehicles – 23 857 (+2) од.

артилерійських систем / artillery systems – 35 785 (+29) од.

РСЗВ / MLRS – 1 592 (+2) од.

засоби ППО / air defense systems – 1 268 (+0) од.

літаків / aircraft – 434 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня / operational-tactical UAVs – 100 564 (+704) од.

крилаті ракети / cruise missiles – 4 137 (+0) од.

кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.

підводні човни / submarines – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни / automotive and fuel tanks – 72 945 (+169) од.

спеціальна техніка / special equipment – 4 036 (+1) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 січня 2019 року ПЦУ отримала Томос
Сегодня 07:25    10
Почему США в Венесуэле сделали ставку на вице-президента Делси Родригес
Сегодня 07:22    26
Гарячі «привіти» окупантам від бійців «Сталевого кордону» на Курському напрямку (ВІДЕО)
Сегодня 07:15    34
На ТОТ Херсонщини освіта фактично залишилась без фінансування і персоналу
Сегодня 07:08    43
Вибух автомобіля у Києві кваліфікували як теракт, стали відомі подробиці
Сегодня 07:02    64
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:00    59
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії - СЗРУ
Сегодня 06:54    58
Полум'яна пресконференція Трампа
Сегодня 06:50    68
Трамп виклав надзвичайне бачення використання американської сили в Латинській Америці
Сегодня 06:46    74
За тиждень рф випустила по Україні понад 1070 КАБів, майже тисячу ударних БПЛА і 6 ракет, - Зеленський
Сегодня 06:40    78
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 