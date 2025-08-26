Надзвичайне
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.08.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 26.08.25

особового складу / personnel – близько / about 1077830 (+890) осіб / persons

танків / tanks – 11134 (+4) од

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23178 (+3) од

артилерійських систем / artillery systems – 31979 (+33) од

РСЗВ / MLRS – 1472 (+0) од

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1211 (+0) од

літаків / aircraft – 422 (+0) од

гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 53442 (+95)

крилаті ракети / cruise missiles – 3598 (+0)

кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)

підводні човни / submarines – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 59769 (+97)

спеціальна техніка / special equipment – 3950 (+2)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

