Загарбники на лівобережжі Херсонщини продовжують «інтегрувати» українських дітей в «русский мир»

Для ідеологічної обробки маленьких українців, окупаційна «адміністрація» Залізного Порту віддала одну зі шкіл міста, повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста на філію російського руху дітей та молоді – «движение первых». Гасло цієї організації – «бути з росією, бути людиною, бути разом, бути першими».

Зазначається, що головною задачею згаданої філії є тотальне витіснення української ідентичності з ТОТ та подальшої інтеграції українських дітей і молоді в так званий соціально-культурний простір на території рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/29626

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