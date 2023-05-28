Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:22
Просмотров: 106

Загарбники на лівобережжі Херсонщини продовжують «інтегрувати» українських дітей в «русский мир»

Для ідеологічної обробки маленьких українців, окупаційна «адміністрація» Залізного Порту віддала одну зі шкіл міста, повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти примусово перетворили приміщення однієї зі шкіл міста на філію російського руху дітей та молоді – «движение первых». Гасло цієї організації – «бути з росією, бути людиною, бути разом, бути першими».

Зазначається, що головною задачею згаданої філії є тотальне витіснення української ідентичності з ТОТ та подальшої інтеграції українських дітей і молоді в так званий соціально-культурний простір на території рф.

Джерело: https://t.me/spravdi/29626

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

И план был таков...
Сегодня 10:50    171
Історія вокзалу міста Донецьк в 3 фото
Сегодня 10:36    160
"Благословляє контрнаступ ЗСУ": хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва
Сегодня 10:08    163
росіяни загадили мінами 174 тисячі кв км українських теріторій
Сегодня 09:55    135
Одна компанія вже відправила 500 дронів: як Росія обходить санкції через Казахстан
Сегодня 09:03    167
Харківщина, 28 травня
Сегодня 08:56    141
Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю!
Сегодня 08:50    176
Ціни на газ різко знизились: плани Росії провалилися
Сегодня 08:38    162
Електронний рецепт на ліки: як його отримати та купувати препарати по-новому
Сегодня 08:26    181
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:23    145
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 