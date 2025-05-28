Загинув, рятуючи побратимів: у Харкові попрощалися з поліцейським Юрієм Барановим

У Харкові простилися з поліцейським Юрієм Барановим. Минулого тижня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку група поліцейських разом із сержантом поліції Юрієм Барановим потрапила під удари російських FPV-дронів.

Сергій Щебетун, командир полку поліції особливого призначення

Під час бойового завдання на одному з напрямків Харківської області Баранов Юрій Павлович загинув. Під час ротації він виходив останній з групи. Він йшов з антидроновою рушницею та прикривав своїх товаришів. Він побачив дрон, зробив декілька пострілів, попередивши своїх товаришів про небезпеку. Але сам не зміг уникнути вибуху, отримав поранення та втратив свідомість. Побратими декілька кілометрів несли його на руках. Під’їхати туди немає можливості. Але все ж змогли доставити його до стабпункту, де лікарі дві години намагались врятувати.

Поранення виявилося несумісним із життям. За словами побратимів, Юрій Баранов з позивним «Добрий» назавжди залишиться в строю та в їхніх серцях. Згадали, як поліцейський врятував життя свого командира під час боїв у місті Торецьк на Донеччині.

Михайло Вінниченко, побратим загиблого

Не так я думав йому подякувати… Юра, я тобі дякую. Дякую рідним, що ви його виховали справжнім воїном. Його позивний був Добрий, він повністю йому відповідав. Кожен з нас обирає позивний, що ближчий до його душі.

В загиблого залишилися одинадцятирічна донька та мати. Поховали Юрія Баранова на Алеї Слави у Харкові.

Петро Токар, начальник ГУНП в Харківській області

Жодного дня він не міг бути без виконання бойових завдань. Одним із перших завжди був на бойових лініях зіткнення. Мав відповідне поранення на Донеччині. Через підступні удари життя його обірвалось і на тридцять шостому році життя ми проводжаємо його у вічність.

Агентство Телевидения Новости