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Захисник із Сахновщини загинув у бою під Куп’янськом

Захисник із Сахновщини загинув у бою під Куп’янськом

Під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув військовослужбовець із Сахновщини Володимир Вовчанський.

Про це повідомили у Сахновщинській селищній раді.

Володимир Вовчанський поліг 30 квітня 2025 року на Куп’янському напрямку під час виконання бойового завдання. Військовий служив стрільцем групи загону.

Військовий проживав у селищі Сахновщина Харківської області, там же 11 травня його проводили в останню путь.

Захисникові був 31 рік.

Агентство Телевидения Новости

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