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Заяви мєдінского про спроби України зірвати переговори – нежиттєздатні

Заяви мєдінского про спроби України зірвати переговори – нежиттєздатні

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Помічник президента рф мєдінскій облудно звинуватив Україну в намаганні зірвати переговори у Стамбулі.

▶️ мєдінскій заявив, що Україна перед другим туром переговорів у Стамбулі нібито «підірвала пасажирський потяг» у брянській області.

▶️ Цю брехню спростували навіть російські ЗМІ: насправді катастрофа потяга сталася через пів години після обвалу мосту, але залізничників ніхто не попередив.

▶️ Облудні звинувачення України у «тероризмі» – це спроба виправдати російський повітряний терор проти мирних українських міст.

▶️ Єдина сторона, яка зацікавлена у зриві або затягуванні переговорів – це москва, яка прагне продовжувати війну і ухиляється від миру.

▶️ Для того, щоб примусити агресора до миру, міжнародна спільнота має посилити всебічний тиск на росію.

Джерело: https://t.me/spravdi/47208

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