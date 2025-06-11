Заяви мєдінского про спроби України зірвати переговори – нежиттєздатні
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Помічник президента рф мєдінскій облудно звинуватив Україну в намаганні зірвати переговори у Стамбулі.
▶️ мєдінскій заявив, що Україна перед другим туром переговорів у Стамбулі нібито «підірвала пасажирський потяг» у брянській області.
▶️ Цю брехню спростували навіть російські ЗМІ: насправді катастрофа потяга сталася через пів години після обвалу мосту, але залізничників ніхто не попередив.
▶️ Облудні звинувачення України у «тероризмі» – це спроба виправдати російський повітряний терор проти мирних українських міст.
▶️ Єдина сторона, яка зацікавлена у зриві або затягуванні переговорів – це москва, яка прагне продовжувати війну і ухиляється від миру.
▶️ Для того, щоб примусити агресора до миру, міжнародна спільнота має посилити всебічний тиск на росію.
Джерело: https://t.me/spravdi/47208