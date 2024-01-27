«Закликаємо сім’ї із дітьми убезпечити себе та близьких!», – Синєгубов

На Куп’янському напрямку триває евакуація.

Про це начальник Харківської ОВА розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі області, тероризуючи мирне населення.

Лише за січень 2024-го року загинула 21 цивільна людина, з них 1 дитина 8 років. Поранень зазнали понад 180 цивільних, з них 20 – діти», – зазначив Олег Синєгубов.

Зокрема на гарячому Куп’янському напрямку триває евакуація. На сьогодні з допомогою волонтерів евакуювалися більше ніж 200 людей, з них – більше ніж 15 родин з дітьми.

Частина людей евакуйовуються власним транспортом.

«Закликаємо сім’ї із дітьми убезпечити себе та близьких!», – звернувся до жителів населених пунктів небезпечних територій Олег Синєгубов.

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія: 0 800 33 92 91.

Агентство Телевидения Новости