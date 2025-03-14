"Занадто проукраїнський". Келлога усунули від переговорів на прохання кремля - ЗМІ

За даними NBC News, путін вважає спецпредставника Трампа по Україні та росії Кіта Келлога "занадто проукраїнським". Тому Келлога усунули від переговорів щодо припинення війни.

"Келлог - колишній американський генерал, занадто близький до України. Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", - сказав NBC News російський чиновник.

Американський чиновник в адміністрації Трампа підтвердив, що росія не хотіла залучати Келлога до переговорів.

На фото: Кіт Келлог під час візиту до Києва 19 лютого

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/32321

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