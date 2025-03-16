росіяни перетворюють тимчасово окупований Крим на екологічне звалище – замість утилізації забрудненого мазутом піску в Краснодарі, вони просто розкидають його по території півострова.

Нафтопродукти, які витекли після аварії російських танкерів у Чорному морі, мали б проходити очищення, але більшість забрудненого ґрунту навіть не вивозиться з ТОТ.

Офіційно кремль заявляє про «утилізацію», але насправді токсичні відходи просто губляться по окупованих територіях.

Результат – ще одна масштабна екологічна катастрофа, яку окупанти не просто ігнорують, а й навмисно посилюють.

росія – це бруд, руйнування і загроза всьому живому!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6456

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