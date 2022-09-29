Защитников Мариуполя в плену били и морили голодом
Освобожденные защитники Мариуполя пережили голод и пытки в российском плену. В местах содержания им приходилось спать на бетоне, еду и воду почти не давали.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на брифинге.
Он отметил, что средства гигиены такие, как мыло, туалетная бумага и зубные щетки даже не выдавали. Одеял тоже не было — несколько месяцев наши защитники спали на холодном бетоне.
Также пленных морили голодом.
«Все потеряли вес. Некоторые по 60-70 килограммов. Наименьшая потеря веса — 25 килограммов, но это у бойца, который и раньше был очень худым. Россия использовала голод как один из элементов пыток», — подчеркнул Дмитрий Лубинец.
Когда наших военнопленных привозили в места содержания, их проводили через конвой, который избивал их резиновыми дубинками, а когда палки ломались — использовали деревянные.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/3553