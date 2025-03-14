Збито 16 ворожих БПЛА, 9 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
У ніч на 14 березня 2025 року (із 20.00 13 березня) противник атакував 27-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.
Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях.
9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Донеччина.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
#stoprussia
Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua