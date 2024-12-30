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Збито 21 ворожий БПЛА, 22 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 21 ворожий БПЛА, 22 безпілотники – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 30 грудня 2024 року (із 19.00 29 грудня) противник атакував 43-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із Приморсько-Ахтарська — рф.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби та мобільних вогневих груп збито 21 ударний БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях.

22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У Харківській та Одеській областях через падіння збитих БпЛА пошкоджено приватні будинки громадян.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

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