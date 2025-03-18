Збито 63 ворожих БПЛА, 64 безпілотники-імітатори – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 18 березня 2025 року (із 19.00 17 березня) противник атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

64 ворожі безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

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