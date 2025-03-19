Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:18
Просмотров: 40

Збито 72 ворожих БПЛА, 56 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 72 ворожих БПЛА, 56 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 72 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Держмитслужба назвала найбільш експортований з України товар, якого продали на майже 1 млрд доларів
Сегодня 08:53    0
Гуркіт в Криму: під ударом ― ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер
Сегодня 08:47    15
Українці з ВІЛ можуть залишитися без критично важливих медикаментів уже найближчим часом через рішення адміністрації Трампа, — Reuters
Сегодня 08:42    19
Харківщина, 19 березня
Сегодня 08:40    32
Списання податків на понад 641 млн грн: слідство завершено
Сегодня 08:33    39
Коли оживуть "мертві зони" мобільного звʼязку та інтернету: у Мінцифри дали відповідь
Сегодня 08:22    43
Вы наверняка не хотите ничего знать о хоккее, но нет
Сегодня 08:17    50
Знищили ворожі “Град” і “Стрєлу” — розвідники працюють на Запорізькому фронті
Сегодня 08:12    56
Оперативна інформація станом на 08.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    58
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 19 березня 2025 року від ДСНС
Сегодня 08:05    48
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 