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Збито 74 ворожі БПЛА, 38 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

Збито 74 ворожі БПЛА, 38 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)

У ніч на 13 березня 2025 року (із 19.00 12 березня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 74-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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