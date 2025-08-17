Збито/подавлено 40 ворожих БПЛА
У ніч на 17 серпня (із 19.30 16 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 60-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово – рф.
Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 40 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини.
Тримаймо небо!
Разом – до перемоги!
#stoprussia
Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu