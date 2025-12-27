Надзвичайне
Перейти к списку новостей
27.12.2025 14:18
Просмотров: 120

Збито/подавлено 503 цілі противника

Збито/подавлено 503 цілі противника

У ніч на 27 грудня (з 18:00 26 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Основний напрямок удару – Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 559-ти засобів повітряного нападу – 40 ракет та 519 БпЛА різних типів:

- 519 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим (близько 300 із них – «шахеди»);

- 10 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Рязанська, Брянська обл. – рф);

- 7 крилатих ракет Іскандер-К/Калібр (район пуску – Ростовська область, акваторія Чорного моря);

- 21 крилатої ракети Х-101 (райони пусків – повітряний простір Вологодської обл. - рф);

- 2 крилатих ракет Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 13.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 503 повітряні цілі:

- 474 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

- 6 балістичних/аеробалістичних ракет Іскандер-М/Х-47М2 «Кинджал»;

- 4 крилаті ракети Іскандер-К/Калібр;

- 19 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання 10 ракет та 25 ударних БпЛА на 30-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 16 локаціях.

Крім того, одна з ракет не досягла цілей, інформація щодо 15 (локаційно втрачених) БпЛА уточнюється, декілька ворожих БпЛА в повітрі. Дотримуйтесь заходів безпеки!

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://t.me/kpszsu/50944

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 27.12.2025 щодо російського вторгнення
27.12.2025 16:26    123
НАБУ і САП за результатами операції під прикриттям викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України
27.12.2025 14:38    105
Попередній огляд атаки росії цієї ночі та ранку (МАПА)
27.12.2025 12:56    115
«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ
27.12.2025 11:05    113
ГУР дякує – у Вишневому на Київщині відкрили пам’ятник легендарному дрону “Баба Яга”
27.12.2025 10:52    119
Прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку (ВІДЕО)
27.12.2025 10:41    99
За матеріалами СБУ 13 років за гратами отримав російський «кріт», який допомагав рашистам обстрілювати позиції ЗСУ на Курщині
27.12.2025 10:20    108
Казахстан відкрив рекордні 700 справ проти громадян, які воювали за росію проти України
27.12.2025 10:08    113
Расширено совместное производство дронов "Линза"
27.12.2025 09:59    102
СБУ, Нацполіція та ОГП заочно повідомили про підозру очільнику російської катівні, де убили українську журналістку Вікторію Рощину
27.12.2025 09:40    108
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 