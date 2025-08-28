Надзвичайне
Збито/подавлено 589 цілей противника

У ніч на 28 серпня (із 19.30 27 серпня) противник завдав масованого удару по території України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування, загалом – 629 засобів повітряного нападу:

- 598 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької та Воронезької обл. – рф.;

- 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 із Брянської та Воронезької обл. – рф.;

- 20 крилатих ракет Х-101 із повітряного простору Саратовської обл. – рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 589 повітряних цілей:

- 563 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

- 18 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

❗️Повітряна атака триває, протиповітряна оборона продовжує бойову роботу із знищення ворожих цілей. Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях!

Чергова жорстока атака росії, чергові жертви серед мирного населення, серед загиблих – діти. Висловлюємо щирі співчуття близьким, хто втратив рідних. російські військові злочинці обов’язково будуть покарані.

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

