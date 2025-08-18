Надзвичайне
Сегодня 09:36
Просмотров: 83

Збито/подавлено 88 ворожих БПЛА

Збито/подавлено 88 ворожих БПЛА

У ніч на 18 серпня (із 21.00 17 серпня) противник атакував 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М (із районів – Таганрог, Міллерово, Курськ), а також та 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#stoprussia

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

