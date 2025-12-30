Збито/подавлено балістичну ракету та 52 ворожі БПЛА

У ніч на 30 грудня (з 18:00 29 грудня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим та Воронезької обл., а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних БпЛА на 5 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

#УкраїнськеВійсько #ЗахищаємоСвоє #stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»