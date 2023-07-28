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Злива у Харкові: частково не курсує громадський транспорт

Злива у Харкові: частково не курсує громадський транспорт

Через сильний дощ відбулося підтоплення низки доріг міста Харкова. Внаслідок цього тимчасово зупинений рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Так, в обидва напрямки не курсують трамваї на: пр. Героїв Харкова – вул. Нікітіна; вул. Полтавський Шлях – вул. Дмитріївська; пров. Пискунівський – Центральний ринок; вул. Героїв Праці – вул. Гвардійців-Широнінців; вул. Академіка Павлова – пр. Ювілейний.

Також зупинений рух трамваїв та автобусів на вул. Клочківській, від вул. Херсонської до вул. Космічної, на вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова.

Крім того, через підтоплення тимчасово не курсують автобуси на вул. Бучми – вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Тракторобудівників – пр. Ювілейний, а також тролейбуси на пр. Гагаріна, за вул. Молочною, до вул. Дмитра Коцюбайла, на розворотному колі «ст. м. Захисників України», пр. Льва Ландау – вул. Краснодарська, вул. Барабашова – вул. Валентинівська.

Агентство Телевидения Новости

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