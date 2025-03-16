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Злочинна діяльність окупантів вбиває річку Молочну

Злочинна діяльність окупантів вбиває річку Молочну

росіяни перетворили найбільшу річку північно-західного Приазов'я на сміттєзвалище – замість повноводної течії тепер лише болотяний потік, зарослий очеретом.

Русло Молочної засипане будівельними відходами, серед яких уламки зруйнованих російськими бомбардуваннями українських будинків.

Так кремль ховає сліди своїх злочинів – подібна екологічна катастрофа вже сталася з річкою Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.

Окупанти не тільки вбивають людей, а й нищать українську природу.

кремль несе смерть усюди – і за це відповість!

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6455

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