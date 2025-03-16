Злочинна діяльність окупантів вбиває річку Молочну
росіяни перетворили найбільшу річку північно-західного Приазов'я на сміттєзвалище – замість повноводної течії тепер лише болотяний потік, зарослий очеретом.
Русло Молочної засипане будівельними відходами, серед яких уламки зруйнованих російськими бомбардуваннями українських будинків.
Так кремль ховає сліди своїх злочинів – подібна екологічна катастрофа вже сталася з річкою Кальміус у тимчасово окупованому Маріуполі.
Окупанти не тільки вбивають людей, а й нищать українську природу.
кремль несе смерть усюди – і за це відповість!
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6455