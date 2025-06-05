Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:24
Просмотров: 60

Знешкоджено 74 ворожі БПЛА з 104

Знешкоджено 74 ворожі БПЛА з 104

У ніч на 5 червня (із 22.30 4 червня) противник атакував 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, а також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської обл. – рф.

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.

Тримаймо небо!

Разом – до перемоги!

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Шокирующее открытие на границе с Украиной
Сегодня 11:45    72
Українська мова, як завжди. в топі на стрімінгових сервісах
Сегодня 11:26    53
Далекобійні удари: як Україна руйнує міць та престиж росії і чому це наближає кінець війни?
Сегодня 10:57    69
Уражено установки ОТРК "Іскандер" (ВІДЕО)
Сегодня 10:47    64
росія хоче розмістити поблизу кордону з Україною, в окупованому Придністров’ї, десять тисяч військових
Сегодня 10:43    72
Україна і світ – проти російської агресії. Санкції в дії
Сегодня 10:30    90
Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили трьох мешканців Лубенського району, які продавали незаконно виготовлене пальне
Сегодня 10:18    79
Персонал аэродромов рф должен строить укрытия собственными силами и за свой счет
Сегодня 10:05    73
Українська розвідка зламала ресурси російського конструкторського бюро "Туполєв"
Сегодня 09:53    84
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.06.25 орієнтовно
Сегодня 09:50    69
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 